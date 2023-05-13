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В Совфеде заявили, что Запад «вдохновил» ВСУ на удар по Луганску

Член Совфеда Климов заявил, что удар ВСУ по Луганску является «вдохновением» от Запада
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Фото: t.me/LIC_LPR
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Луганску с подачи западных стран, которые «вдохновляют» их на такие действия. Об этом 13 мая заявил «Известиям» член Совета Федерации Андрей Климов, отметив, что это делается в том числе и для того, чтобы ослабить Россию.

«Этот неонацистский режим, его спонсоры и вдохновители имеют главную цель — создание деструктивных настроений в самой России, развитие разного рода раздражающих факторов. Им, по большому счету, очень выгодно, чтобы нынешнее преступное руководство, проамериканское в основном, занималось этим», — подчеркнул сенатор.

Действия киевского режима, который получает такую довольно своеобразную «поддержку» Запада Климов назвал «марионеточным бредом». Из-за ударов Украины гибнут российские граждане и разрушаются здания.

«Увеличивается территория, на которой они осуществляют теракты. И это соответствует их планам по напряжению России: от военно-политического до социального-психологического. Поэтому то, что они делают, вписывается только в их сатанинскую логику», — отметил член Совфеда.

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Ранее 13 мая ВСУ нанесли удар по Луганску ракетами англо-французского производства Storm Shadow. Взрыв прогремел утром в спальном районе поселка Юбилейное в Артемовском районе города. В результате удара среди гражданского населения есть пострадавшие, включая детей.

О передаче украинской стороне указанных ракет 11 мая заявили в минобороны Великобритании. В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) отметили, что при обстреле украинские боевики также применили ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США.

Это уже второй менее, чем за сутки, удар украинских боевиков по Луганску. Накануне, 12 мая, ВСУ также обстреляли город. В результате пострадали шестеро детей, ранения также получил депутат Государственной думы России Виктор Водолацкий.

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал удар по Луганску, который произошел в день, когда в ЛНР отмечался День республики, еще одной попыткой киевского режима запугать мирных жителей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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