Новейший корвет «Меркурий» вошел в состав ВМФ России

В Балтийске в субботу, 13 мая, состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота (ВМФ) России нового корвета проекта 20380 «Меркурий» и подъема на нем Гвардейского Андреевского флага. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Церемония прошла под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова в день, когда в стране празднуется 240-летие Черноморского флота. По его словам, новый корвет обладает целым рядом превосходных характеристик.

«Сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия, которые позволят корвету эффективно выполнять задачи в составе группировок и одиночно с целью надёжной защиты национальных интересов России в морской и океанской зоне», — отметил Евменов, выступая на церемонии.

В мероприятии также приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители командования Балтийского и Черноморского флотов, Объединенной судостроительной корпорации, генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов, ветераны ВМФ.

11 мая судостроительный завод «Северная верфь» передал ракетный корвет «Меркурий» ВМФ. За день до этого сдаточная команда корвета и военные моряки завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, а также провели ревизию и подготовили корвет к передаче.

В феврале Минобороны РФ сообщило, что корвет «Меркурий» поступит на вооружение Черноморского флота РФ в текущем году.