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Армия
Новейший корвет «Меркурий» вошел в состав ВМФ России

Новейший корвет «Меркурий» вошел в состав ВМФ России

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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В Балтийске в субботу, 13 мая, состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота (ВМФ) России нового корвета проекта 20380 «Меркурий» и подъема на нем Гвардейского Андреевского флага. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Церемония прошла под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова в день, когда в стране празднуется 240-летие Черноморского флота. По его словам, новый корвет обладает целым рядом превосходных характеристик.

«Сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия, которые позволят корвету эффективно выполнять задачи в составе группировок и одиночно с целью надёжной защиты национальных интересов России в морской и океанской зоне», — отметил Евменов, выступая на церемонии.

В мероприятии также приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители командования Балтийского и Черноморского флотов, Объединенной судостроительной корпорации, генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов, ветераны ВМФ.

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11 мая судостроительный завод «Северная верфь» передал ракетный корвет «Меркурий» ВМФ. За день до этого сдаточная команда корвета и военные моряки завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, а также провели ревизию и подготовили корвет к передаче.

В феврале Минобороны РФ сообщило, что корвет «Меркурий» поступит на вооружение Черноморского флота РФ в текущем году.

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