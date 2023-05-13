Инвестор Шостак назвал последствия возможного дефолта в США

Повышение потолка государственного долга США и возможный дефолт могут привести к понижению кредитного рейтинга государства. Об этом в субботу, 13 мая, заявил корреспонденту ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Что касается перспектив понижения кредитного рейтинга, то таковая весьма вероятна. Припомним, что в том же 2011 году рейтинговые агентства, впечатленные драмой дебатов, понизили казавшийся непоколебимым ААА рейтинг до АА+. Собственно, именно этого можно ожидать и на сей раз, возможно, рейтинг будет пересмотрен на А+, если переговоры о поднятии потолка долга затянутся или же зайдут в тупик», — рассказал инвестор.

По его мнению, такое развитие событий «отрезвило» бы Соединенные Штаты и, вероятно, стало бы для них «лучшей опцией». При этом Шостак сообщил, что у Белого дома уже есть опыт предотвращения угрозы дефолта.



Он напомнил, как в 2011 году в США происходили подобные события. Тогда члены Демократической и Республиканской партий договорились о повышении долларового лимита государственного долга за 72 часа до истечения срока, при котором наступал дефолт.

Эксперт добавил, что объявление дефолта, возможно, оказало бы положительное влияние на американскую экономику в будущем.



«Система бы, правда не безболезненно, но оздоровилась. Да, при этом выросла бы безработица, и рынок потерял бы порядка 20% своей стоимости, но тем не менее это был бы шаг к оздоровлению экономики в долгосрочной перспективе», — заключил Шостак.

Ранее, 12 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что переговоры между администрацией президента США и конгрессом по предотвращению дефолта по государственному долгу идут продуктивно. Она также напомнила, что следующая встреча Джо Байдена с представителями конгресса по вопросам госдолга пройдет в начале следующей недели.



Накануне экс-президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы избирателей в программе Town Hall на телеканале CNN, заявил, что представители Республиканской партии должны допустить дефолт по госдолгу США, если не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов. Трамп считает, что дефолта не случится, поскольку демократы сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.

Глава государства Джо Байден 11 мая также предрек проблемы всему миру в случае дефолта в США. Кроме того, он отметил, что риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

При этом кандидат экономических наук Владимир Григорьев подчеркнул, что вероятность дефолта в Соединенных Штатах Америки очень невысока, однако он считает, что республиканцы могут пойти на это для ослабления демократов. Он допустил ситуацию, при которой республиканцы откажутся от обычной модели поведения и не станут поднимать планку госдолга, чтобы ослабить президента страны и позиции демократов.

Ранее в том же месяце Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.