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Президент Турции пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы страны

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, 12 мая, лидеру оппозиции на выборах в стране Кемалю Кылычдароглу, чтобы тот «постыдился» заявлений о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию в республике.

«Господин Кемаль теперь привязался к России, что она якобы направляет выборы в Турции. Пусть тебе будет стыдно. Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?» — сказал Эрдоган на трансляции телеканала TRT.

Глава государства добавил, что западные страны являются «лжецами».

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Всеобщие выборы пройдут в Турции в воскресенье, 14 мая. За высший государственный пост поборются Эрдоган и Кылычдароглу.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс 1 голос. В противном случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. Индже также обратился к избирателям с просьбой проголосовать за его партию. Он подчеркнул, что она «должна быть в турецком парламенте».

Ранее, 7 мая, в преддверии выборов Эрдоган провел в Стамбуле митинг, который собрал около 1,7 млн человек. На шествии он пообещал реализовать проект «Большой стамбульский тоннель».

30 апреля Эрдоган заявил, что уверен в своей победе на выборах главы республики.

28 апреля Кылычдароглу обещал возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) в случае успеха на президентских выборах.

Политолог Дмитрий Леви 26 апреля прокомментировал выборы в Турции. Он отметил, что, если Эрдоган не одержит победы на выборах, ему на смену может прийти лидер, более расположенный к сотрудничеству с Западом, чем с Россией.

28 марта представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявления в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить действующего президента Турции Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

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