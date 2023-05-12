Bloomberg сообщило о планах ФРГ закупить более 120 танков Leopard

Правительство Германии намерено закупить у производителей 18 новых танков Leopard 2 и не исключает закупки еще 105 машин в будущем, чтобы восполнить нехватку боевой техники после военных поставок на Украину. Об этом 12 мая сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников агентства в бундестаге, бюджетный комитет готов вложить в закупку танков €525 млн до конца мая. На эту сумму планируется приобрести 18 машин. С учетом еще 105 танков, закупку которых правительство планирует в будущем, сумма сделки составит около $3,2 млрд.

Производством танков Leopard в Германии занимаются концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmannю. Их представители пока не прокомментировали информацию о сделке с правительством. В минобороны страны также отказались от комментариев, отметив, что условия соглашения всё еще обсуждаются.

Ранее, 28 апреля, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Писториус отметил, что Германия уже передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

Правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2 25 января. Сообщалось, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили и другие европейские страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.