В МГУ заявили о желании США открыть в Грузии второй фронт против России

Вашингтон, вероятно, введет санкции в отношении Грузии, если страна возобновит прямое авиасообщение с Россией. Об этом 12 мая «Известиям» сообщил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

«Введение санкций в отношении Грузии, безусловно, возможно, потому что США хотят сохранить в Грузии крайне враждебный режим для России. Сегодня для США Грузия — это возможный второй фронт, который они собираются открыть в нужный момент для России ударом по Абхазии и Южной Осетии. Потому они хотят сохранить там враждебный режим», — считает политолог.

По мнению Фененко, введением санкций США могут поддержать крайне националистические круги в Грузии для свержения нынешнего умеренного режима.

Накануне в Госдепартаменте сообщили, что «компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля».

Тогда же Евросоюз призвал Грузию продолжать поддерживать антироссийские санкции в сфере авиации и не пускать самолеты РФ на свою территорию. Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, российские самолеты небезопасны, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских лайнеров.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Планируется, что авиакомпании РФ будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю. Также, согласно другому указу российского лидера, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отмена визового режима для граждан государства со стороны РФ является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Грузинский лидер назвала это решение России очередной провокацией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение об отмене визового режима с Грузией было принято исходя из гуманитарных соображений.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.