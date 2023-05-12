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Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023»

Захарова: Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса Евровидение-2023

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Европейский вещательный союз (ЕВС) напрасно отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить в финале «Евровидения-2023». Об этом 12 мая заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее в ответном сообщении на просьбу Зеленского представитель ЕВС назвал конкурс международным развлекательным шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия.

«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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О том, что президент Украины высказывал соответствующее пожелание, днем ранее сообщала газета The Times. Источник издания отметил, что ЕВС не удовлетворил просьбу Зеленского выступить перед зрителями «Евровидения», назвав, при этом, подобное намерение «похвальным».

23 июня 2022 года ЕВС лишил Украину возможности провести «Евровидение» на своей территории. В организации отметили, что власти страны не могут гарантировать безопасность всех участников, а также зрителей из разных стран мира. Мероприятие будет проходить в Ливерпуле с 9 по 13 мая.

12 марта сообщалось, что электронный музыкальный дуэт из Тернополя Tvorchi представит Украину на «Евровидении» в 2023 году. При этом участникам дуэта не удалось тогда покинуть страну из-за новых правил пересечения границы от украинского минкультуры. По данным на начало марта 2023 года, украинским мужчинам с 18 до 60 лет из-за действия военного положения запрещен выезд с территории Украины.

Украина получила право провести «Евровидение» после победы Kalush Orchestra на предыдущем состязании, прошедшем 14 мая 2022 года в Италии. Несмотря на то что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы не сочли заявления музыкантов политическим выступлением.

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