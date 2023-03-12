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Участники «Евровидения» Tvorchi не смогли выехать с Украины

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Фото: TASS/Zuma/Aleksandr Gusev
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Дуэт Tvorchi, который представит Украину на «Евровидении – 2023», не смог покинуть страну из-за новых правил пересечения границы от украинского минкультуры. Об этом сами музыканты рассказали в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Дальнейшая работа всех художников <…> под вопросом из-за «художников»-предателей, которые уехали и не вернулись на Украину», — высказались музыканты.

По данным на начало марта 2023 года, украинским мужчинам с 18 до 60 лет из-за действия военного положения запрещен выезд с территории Украины.

При этом в некоторых случаях разрешения на выезд могут получить инвалиды, которые непригодны к воинской службе, многодетные отцы, у которых более трех несовершеннолетних детей младше 18 лет, либо отцы, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних, водители с лицензией на международные перевозки, железнодорожники и моряки гражданского флота, мужчины, которые сопровождают родственников-инвалидов, которые нуждаются в постоянном уходе. Правом на выезд также пользуются мужчины с постоянным разрешением на жительство за границей, а также творческие работники и спортсмены с разрешения министерства культуры.

Электронный музыкальный дуэт из Тернополя представит Украину на «Евровидении» в 2023 году. Конкурс продет в Ливерпуле с 9 по 13 мая.

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Украина получила право провести «Евровидение» после победы Kalush Orchestra на предыдущем состязании, прошедшем 14 мая 2022 года в Италии. Несмотря на то что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы не сочли заявления музыкантов политическим выступлением.

23 июня того же года EBU лишил Украину возможности провести мероприятие на своей территории. В организации отметили, что власти страны не могут гарантировать безопасность всех участников конкурса, включая зрителей из разных стран мира.

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