Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023»

Европейский вещательный союз (ЕВС) ответил отказом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале «Евровидения». Об этом в четверг, 11 мая, сообщила газета The Times.

По словам представителя ЕВС, международное развлекательное шоу «Евровидение» не должно транслировать какую-либо политическую повестку. Это один из основополагающих принципов мероприятия.

«Просьба господина Зеленского выступить перед зрителями «Евровидения», хотя и была сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена», — пояснил источник.

23 июня 2022 года ЕВС лишил Украину возможности провести «Евровидение» на своей территории. В организации отметили, что власти страны не могут гарантировать безопасность всех участников, а также зрителей из разных стран мира. Мероприятие будет проходить в Ливерпуле с 9 по 13 мая.

Киев получил право на проведение музыкального конкурса в 2023 году после победы Kalush Orchestra. Несмотря на то, что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы не сочли это поводом для дисквалификации и аннулирования результатов.

Как отметил политолог Владимир Шаповалов «Известиям», победа группы Kalush Orchestra на «Евровидении» лишний раз доказала политизированность шоу. После окончания холодной войны Запад через эту площадку продвигает нужные ему ценности либо необходимые политические силы, уточнил он.