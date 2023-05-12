Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки
Экономика
Россиян обяжут готовить проектные документы на частные дома
Мир
Посол Судана отметил важность работы российского посольства в Хартуме
Экономика
Сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в РФ
Мир
Армия и спецназ Судана подписали в Джидде предварительное соглашение
Мир
Армия Израиля сообщила об ударах по целям «Исламского джихада» в Газе
Мир
Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ по программе ВТС до 2025 года
Общество
Россиян стали обманывать с «переводом на счет экстремистов»
Мир
Посол Судана подтвердил договоренность о строительстве базы ВМФ РФ
Мир
На Украине признали неуязвимость российских ракет Х-22 для ПВО
Мир
Посол РФ уличил Данию в замалчивании ситуации с расследованием по СП
Мир
CNN сообщил о возможном ослаблении санкций против РФ для обмена заключенных
Мир
Илон Маск объявил об уходе с поста гендиректора Twitter
Сюжет:

Захарова высмеяла отказ Зеленскому в выступлении на «Евровидении-2023»

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 мая прокомментировала отказ Европейского вещательного союза (ЕВС) включить в программу «Евровидения-2023» видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», — написала она в своем Telegram-канале.

Дули, словно пули: как Украину «назначили» победителем «Евровидения – 2022»
Почему букмекеры гарантируют первое место рэп-группе Kalush Orchestra

Накануне газета The Times сообщила, что ЕВС не удовлетворил просьбу Зеленского выступить с посланием в финале конкурса. По слова представителя союза, это нарушило бы один из основополагающих принципов мероприятия — не транслировать политическую повестку.

23 июня 2022 года ЕВС лишил Украину возможности провести «Евровидение» на своей территории. Организаторы отметили, что власти страны не могут гарантировать безопасность зрителей и участников. В этой связи было решено, что конкурс пройдет в Ливерпуле в период с 9 по 13 мая.

Киев получил право на проведение музыкального конкурса в 2023 году после победы Kalush Orchestra. Несмотря на то, что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы не сочли это поводом для дисквалификации и аннулирования результатов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023