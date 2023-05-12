Захарова высмеяла отказ Зеленскому в выступлении на «Евровидении-2023»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 мая прокомментировала отказ Европейского вещательного союза (ЕВС) включить в программу «Евровидения-2023» видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», — написала она в своем Telegram-канале.

Накануне газета The Times сообщила, что ЕВС не удовлетворил просьбу Зеленского выступить с посланием в финале конкурса. По слова представителя союза, это нарушило бы один из основополагающих принципов мероприятия — не транслировать политическую повестку.

23 июня 2022 года ЕВС лишил Украину возможности провести «Евровидение» на своей территории. Организаторы отметили, что власти страны не могут гарантировать безопасность зрителей и участников. В этой связи было решено, что конкурс пройдет в Ливерпуле в период с 9 по 13 мая.

Киев получил право на проведение музыкального конкурса в 2023 году после победы Kalush Orchestra. Несмотря на то, что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы не сочли это поводом для дисквалификации и аннулирования результатов.