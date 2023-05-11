МО раскрыло подробности операции по освобождению западной части Артемовска

Штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжают операцию по освобождению западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) при поддержке авиации и артиллерии, сообщили 11 мая в Минобороны РФ.

«Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено восемь самолето-вылетов, а артиллерией Южной группировки войск выполнено 95 огневых задач.

Кроме того, в этот день сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что Артемовск почти перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м.

Военный эксперт Василий Дандыкин также 11 мая заявил «Известиям», что ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске, у них снижается эффективность боевых действий и боевой потенциал. При этом Украина при наступлении понесет потери в разы больше, нежели в обороне, добавил он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не сомневается в освобождении Артемовска, город будет удерживаться.

Между тем 7 мая командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска. По его словам, обстановка на территории города напряженная.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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