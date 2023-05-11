В Польше допустили прилет упавшей в декабре ракеты с территории Украины

Ракета, которая в декабре 2022 года упала на территории Польши, могла прилететь с территории Украины. Об этом 11 мая заявил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

В конце апреля польские власти сообщали, что местные специалисты обнаружили обломки «неопознанного воздушного объекта» в окрестностях населенного пункта Замость в 15 км от города Быдгощ.

«Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой», — сообщил Блащак журналистам.

По данным радиостанции RMF FM, данный объект являлся ракетой «воздух — земля», на котором были надписи на русском языке. Журналисты предположили, что она, возможно, просто была запущенной польскими военными мишенью во время учений. Однако позже у СМИ появились результаты экспертизы, в которой указано, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 производства России.

Как оказалось, происшествие случилось в минувшем декабре и польские военные о нем знали.

До этого, в середине ноября прошлого года, в Польше падала украинская ракета С-300. Тогда погибли два человека. При этом украинская сторона изначально настаивала, что ракета якобы принадлежит России. Однако снимки с места происшествия подтвердили, что это снаряд от С-300. Данные комплексы стоят на вооружении ПВО Украины. Как отмечали эксперты, из-за технического состояния ракеты иногда могут сбиваться с курса.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

В декабре 2022 года погранполиция Молдавии также обнаружила упавшую ракету на севере страны. Перед этим обломки другой ракеты были найдены на территории страны в конце октября. Затем еще раз о падении ракеты на территории Молдавии сообщалось 14 января 2023 года. В феврале глава МВД страны Анна Ревенко отметила, что все ракеты, обломки которых ранее падали на территории Молдавии, были выпущены из украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300.