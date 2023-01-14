МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики. По данным ведомства, 14 января обломки ракеты обнаружили патрули пограполиции в районе сектора Ларга (район Бричаны).

Отмечается, что на фоне ситуации на Украине республика усилила контроль на границе двух государства.



«Как только были обнаружены остатки предполагаемой ракеты, были немедленно приняты меры по охране района и объявлено о вызове службы экстренной помощи 112, а также Бомтех бригад ИГП. Уведомлена также прокуратура Бричанского района», - указывается в заявлении.

Обломки какой ракеты обнаружены не уточняется. Тем не менее, в конце декабря в минобороны Белоруссии заявили о падении обломков ракеты украинской на своей территории. Известно, что снаряд от комплекса С-300 в Брестской области сбила белорусская противоракетная оборона.

Этот случай с украинскими ракетами был не первым. В середине ноября прошлого года в Польше упала украинская ракета С-300. Тогда погибли два человека. При этом украинская сторона изначально настаивала что ракета якобы принадлежит РФ. Однако снимки с места происшествия подтвердили, что это снаряд от С-300. Данные комплексы стоят на вооружении ПВО Украины, и как отмечали эксперты из-за технического состояния ракеты сбиваются с курса.