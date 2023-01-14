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МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики

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Фото: МВД Молдавии
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МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики. По данным ведомства, 14 января обломки ракеты обнаружили патрули пограполиции в районе сектора Ларга (район Бричаны).

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Отмечается, что на фоне ситуации на Украине республика усилила контроль на границе двух государства.

«Как только были обнаружены остатки предполагаемой ракеты, были немедленно приняты меры по охране района и объявлено о вызове службы экстренной помощи 112, а также Бомтех бригад ИГП. Уведомлена также прокуратура Бричанского района», - указывается в заявлении.

Обломки какой ракеты обнаружены не уточняется. Тем не менее, в конце декабря в минобороны Белоруссии заявили о падении обломков ракеты украинской на своей территории. Известно, что снаряд от комплекса С-300 в Брестской области сбила белорусская противоракетная оборона.

Этот случай с украинскими ракетами был не первым. В середине ноября прошлого года в Польше упала украинская ракета С-300. Тогда погибли два человека. При этом украинская сторона изначально настаивала что ракета якобы принадлежит РФ. Однако снимки с места происшествия подтвердили, что это снаряд от С-300. Данные комплексы стоят на вооружении ПВО Украины, и как отмечали эксперты из-за технического состояния ракеты сбиваются с курса.

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