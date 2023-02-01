В МВД Молдавии заявили о принадлежности упавших в стране ракет Украине

Все ракеты, обломки которых ранее падали на территории Молдавии, были выпущены из украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом 1 февраля заявила глава МВД страны Анна Ревенко.

«В результате предварительных проверок было установлено, что обнаруженные элементы являются фрагментами пусковых частей ракет зенитного комплекса С-300», — сообщила Ревенко на заседании правительства.

По ее словам, это относится ко всем трем случаям падения обломков ракет на территории страны, начиная с ноября прошлого года.

В связи с этим глава МВД Молдавии отметила уязвимость воздушного пространства страны и назвала сложившуюся ситуацию одной из причин, по которым она настаивает на продлении режима чрезвычайного положения. Этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании парламента в четверг, 2 февраля.

В последний раз о падении ракеты на территории Молдавии сообщалось 14 января. Обломки обнаружили патрули погранполиции в районе сектора Ларга. Отмечается, что на фоне ситуации на Украине республика усилила контроль на границе двух государств.

До этого погранполиция Молдавии обнаружила упавшую ракету на севере страны 5 декабря прошлого года. Перед этим, как сообщали СМИ, обломки ракеты на территории Молдавии были найдены в конце октября.

Подобные случаи с украинскими ракетами коснулись не только Молдавии. Так, в середине ноября прошлого года в Польше упала украинская ракета С-300. Тогда погибли два человека. При этом украинская сторона изначально настаивала, что ракета якобы принадлежит РФ. Однако снимки с места происшествия подтвердили, что это снаряд от С-300. Данные комплексы стоят на вооружении ПВО Украины, и, как отмечали эксперты, из-за технического состояния ракеты сбиваются с курса.