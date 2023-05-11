В Финляндии 27 человек пострадали при обрушении пешеходного моста
Пешеходный мост обрушился в финском городе Эспоо, об этом сообщает спасательная служба региона. При падении временной конструкции пострадали 27 человек, среди них много детей, сообщает телеканал «Известия». Как уточняют в ведомстве, все они ученики местной школы, которые шли на занятия. Раненых доставили в местные больницы, некоторым оказали помощь на месте.
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