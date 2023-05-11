Источник «Известий» опроверг информацию о выписке Костомарова

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице, врачи его не выписывали. Об этом 11 мая сообщил источник «Известий», опровергнув появившуюся в Сети информацию о якобы отправке фигуриста за границу.

«Нет, это неправда. Его выписывать до конца мая не будут. В конце месяца — возможно», — отметил собеседник.

Источник также добавил, что состояние фигуриста остается по-прежнему стабильным. В его самочувствии наблюдается положительная динамика: пациент уже сам говорит и ест.

Ранее в этот день в Сети появилась информация, что Костомарова якобы тайно выписали из клиники и сразу же увезли в аэропорт на специальном автомобиле. Оттуда он якобы должен был вылететь для дальнейшего лечения и протезирования конечностей в Германию, и проходить реабилитацию за рубежом.

До этого, 8 мая, Костомаров опубликовал свое первое обращение после госпитализации. На своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он поблагодарил близких и врачей за помощь в восстановлении. Он отметил, что впереди у него еще много трудностей, но выразил надежду, что справится со всем благодаря поддержке родных и медиков.

Как отметил его коллега по цеху, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух, появление Костомарова в социальных сетях можно расценивать как то, что он уже чувствует себя лучше.

30 апреля стало известно, что Костомарову поставили пробные протезы. По словам источника, фигурист испытывает дискомфорт, так как еще не привык к протезам, но с ним ежедневно работают специалисты по реабилитации и психологи.

Врачи оценивают общее состояние спортсмена как стабильное.

Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.

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