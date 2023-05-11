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Мурашко рассказал о состоянии Прилепина

Мурашко: выписывать Прилепина из больницы пока не планируют
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Фото: Global Look Press/Pavel Kashaev
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг, 11 мая, сообщил, что сейчас не идет речи о выписке из больницы писателя Захара Прилепина, пострадавшего при подрыве автомобиля.

«Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе сегодня из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию. [Выписка] — пока нет еще», — сказал он ТАСС.

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Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В машине за рулем находился соратник писателя — Александр Шубин, который в результате ЧП погиб. Прилепина госпитализировали, а затем успешно прооперировали.

Позднее, 9 мая, Мурашко сообщил, что состояние Прилепина стабильное. Также отмечалось, что писатель чувствует себя лучше, но ему предстоит долгая реабилитация.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Пермякова арестовали на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.

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