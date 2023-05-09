Появились первые кадры из больницы после покушения на Захара Прилепина
Появились первые кадры из больницы после покушения на писателя Захара Прилепина. Их демонстрирует 112 во вторник, 9 мая.
На кадрах губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и сам писатель поздравили граждан с Днем Победы.
«Работаем потихоньку и будем побеждать. И побеждать впредь, <...> всё зло будет <...> порушено», — заявил Прилепин.
По данным Telegram-канала, сейчас писателю значительно лучше, однако ему предстоит долгая реабилитация.
Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин — соратник писателя.
В тот же день Прилепина госпитализировали. У него выявили тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.
8 мая суд в Нижегородской области заключил Пермякова под арест сроком на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.