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Маск объявил о запуске зашифрованных сообщений в Twitter
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Маск объявил о запуске зашифрованных сообщений в Twitter

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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В Twitter запущена пробная версия зашифрованных сообщений. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил американский предприниматель, владелец соцсети Илон Маск.

«Только что запущена ранняя версия зашифрованных прямых сообщений», — написал он в Twitter.

Маск еще год назад высказывался о необходимости внедрить в Twitter такой механизм, чтобы исключить возможность шпионажа и взлома сообщений. Тогда он отмечал, что шифрование личной переписки должно стать главным приоритетом соцсети.

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Накануне, 10 мая, Маск сообщил, что скоро в соцсети появятся голосовой и видеочаты. После их внедрения пользователи смогут общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона.

В прошлом месяце бизнесмен также анонсировал запуск монетизации контента в Twitter. Он указал, что американская соцсеть будет оказывать поддержку в продвижении аккаунтов, создающих собственный контент, — от длинных текстов до многочасовых видео.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллионер Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Бизнесмен сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

С 24 февраля 2022 года в России доступ к платформе был ограничен в связи с началом спецоперации по защите Донбасса. В апреле соцсеть сняла запрет и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом.

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