Венгрия отказалась от проведения ЧЕ по фигурному катанию 2024 года

Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года из-за экономических проблем, которые возникли в стране в результате боевых действий в соседней Украине. Об этом в среду, 10 мая, сообщила Венгерская национальная ассоциация конькобежцев (MOKSZ).

«Ввиду затяжного конфликта по соседству с нашей страной, его влияния на экономику и цены на энергоносители, что сказывается и на фигурном катании, MOKSZ после долгих раздумий приняла решение отказаться от проведения чемпионата Европы», — указано в заявлении.

Ассоциация уже уведомила Международный союз конькобежцев (ISU), что не проведет турнир из-за нехватки средств. Это помешает организовать соревнования на достойном уровне.



Турнир должен был пройти с 22 по 28 января 2024 года в Будапеште.

Предыдущий чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года прошел в финском городе Эспоо с 25 по 29 января.

16 января Международный союз конькобежцев (ISU) на заседании принял решение о том, что Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

1 марта 2022 года ISU запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Причиной запретов стал украинский конфликт. Фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.

Давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.