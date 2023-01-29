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Чемпионат Европы по фигурному катанию открыл 50-летний трансгендер

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Фото: скриншот
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На открытии чемпионата Европы по фигурному катанию в Финляндии выступила 50-летняя трансгендерная спортсменка.

Фигуристка упала на первом же элементе, подняться с колен самостоятельно ей не удалось, позже встать ей помогла соотечественница с флагом.

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Организаторы пояснили, что номер должен был олицетворять открытость спорта для всех, однако сами европейские зрители его не оценили, в Сети выступление назвали национальным позором.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года проходит в финском городе Эспоо с 25 по 29 января.

16 января Международный союз конькобежцев (ISU) на заседании принял решение о том, что Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

1 марта 2022 года ISU запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Причиной запретов стал украинский конфликт. Фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.

Давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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