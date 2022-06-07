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ISU не принял поправку о временном отстранении России от членства в организации

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Фото: depositphotos.com
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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принял поправку в устав, которая позволяет временно отстранить от членства в организации Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Отмечается, что за принятие поправки проголосовал 71 делегат конгресса ISU при необходимых 77 голосах, поэтому поправка была отклонена.

Совет ISU внес поправку на рассмотрение на фоне событий на Украине. Если бы ее приняли, совет ISU мог бы принимать любые меры вплоть до временного отстранения против федераций-членов ISU и спортсменов, государства которых задействованы в «экстраординарных событиях». К ним относят терроризм, восстания, гражданские беспорядки, военные действия, радиационное или химическое заражение, эпидемия и т.п.

Накануне сообщалось, что делегаты конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) провели тайное голосование по допуску российской делегации к участию в мероприятии и выборам на руководящие посты ISU.

Отмечалось, что большинство делегатов поддержали допуск делегаций из РФ и Белоруссии.

Ранее, 1 марта Международный союз конькобежцев запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.

Давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля Россия начала спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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