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ISU допустил делегацию РФ до участия в конгрессе организации

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Делегаты конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) провели тайное голосование по допуску российской делегации к участию в мероприятии и выборам на руководящие посты ISU. Как итог, большинство делегатов поддержали допуск делегаций из РФ и Белоруссии.

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Таким образом делегаты Союза отклонили предложение украинской стороны отстранить от участия в конгрессе и выборах организации россиян. Предложение поддержали 48 человек, 55 членов конгресса выступили против, 13 воздержались.

Чтобы российскую сторону отстранили, поддержать инициативу должны были не менее 2/3 членов ISU.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.

После этого международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. Кроме того, IIHF лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, который должен состояться с 26 декабря текущего года по 5 января 2023 года.

В Федерации хоккея России (ФХР) назвали данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта. В организации указали, что оставляют за собой право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Давление на российских спортсменов усилилось после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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