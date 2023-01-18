Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24
Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24. Об этом 18 января сообщается в пресс-релизе Международного союза конькобежцев (ISU).
«Очень жаль. Потому что Россия прекрасно умеет проводить соревнования. И многим было бы интересно и полезно посмотреть, как это проходит», — заявил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган ТАСС, комментируя решение ISU.
Решение было принято советом союза, заседание которого прошло 16 января, сообщает «Спорт-Экспресс».
1 марта ISU запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Причиной запретов стал украинский конфликт.
Фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.
Давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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