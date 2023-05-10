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Почти половина американцев выступают против повышения потолка госдолга

Опрос WSJ: почти половина американцев выступают против повышения потолка госдолга
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Почти половина жителей США, а именно 45%, выступили против повышения потолка государственного долга. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные газетой The Wall Street Journal (WSJ) в среду, 10 мая.

«45% респондентов недавнего опроса WSJ сказали, что они не одобряют конгресс в повышении потолка долга», — сказано в материале.

При этом около 44% выступают за повышение госдолга. Как отмечает издание, из тех, кто высказался за поднятие потолка, — большинство демократы. Так, уточняется, что утвердительно на этот вопрос ответили 74% сторонников Демократической партии.

В опросе, который проводился с 11 по 17 апреля, приняли участие 1,5 тыс. американцев.

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Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка госдолга.

7 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американскую экономику могут ждать серьезные последствия, если американский конгресс не повысит потолок госдолга. Йеллен отметила, что если конгресс не выполнит своих обязательств, то «хороших вариантов просто нет».

До этого, 1 мая, Йеллен сообщила, что страна может исчерпать бюджет в связи с достижением потолка госдолга уже к 1 июня. Глава минфина призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит долга.

В конце апреля палата представителей американского конгресса приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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