В МГУ рассказали о тяжелой ситуации в экономике США

В США крайне тяжелая ситуация в экономической сфере, с которой ранее Вашингтон никогда не сталкивался. Об этом 10 мая «Известиям» сообщил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга. Он также сказал, что возможный дефолт станет разрушительным для экономики США.

«С моей точки зрения, дефолт в США возможен, но маловероятен. В принципе, ситуаций, связанных с проблемами повышения потолка государственного долга, было достаточно много. Более того, мы видели уже последствия — прекращение заработных выплат некоторым категориям госслужащих. Поэтому я думаю, что в конце концов две партии договорятся и все-таки тем или иным способом потолок госдолга будет поднят, а может быть, вообще отменен, такая есть опция», — сказал Чирков.

При этом эксперт отметил, что дефолт стал бы меньшим из зол для США. Куда страшнее для страны инфляция, подчеркнул он.

«В случае отказа от повышения потолка госдолга, будет дефолт и пострадают держатели облигаций США, в том числе американские компании, американские граждане. Но в случае, если потолок госдолга будет подниматься и подниматься достаточно сильно, то возникает другая, гораздо более серьезная проблема, гораздо хуже, чем дефолт, — угроза серьезнейшей инфляции в США, потому что мало поднять потолок госдолга, надо иметь контрагентов, которые готовы дать в долг. Сейчас желающих и без повышения потолка госдолга становится всё меньше и меньше. И государственные фонды не горят желанием, и компании, и физические лица по всему миру», — сказал Чирков.

По мнению собеседника «Известий», все выходы из сложившейся ситуации будут «не просто негативными, а крайне негативными для США — что дефолт, что поднятие потолка госдолга».

«Режимы работы американской экономики, которые были до 2022 года, когда кредитовали практически бесплатно — под 0,5%, под 1%, в прошлом, сейчас ставки в разы выше. Соответственно, обслуживать долг будет просто невозможно в среднесрочной перспективе. Поэтому ситуация тяжелая, США никогда не сталкивались с аналогичной по серьезности ситуацией в финансовой, бюджетной сферах. Это, скорее всего, приведет к кризису именно в западных странах, который будет хуже, чем в 2008 году», — заключил он.

В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

2 мая в Белом доме заявили, что Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. В пресс-службе подчеркнули, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса, и при экс-президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

До этого, 22 апреля, газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации американского лидера встревожены из-за угрозы дефолта экономики США ввиду отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти.