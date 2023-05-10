Кинолог предложил приравнивать самовыгул собак к жестокому обращению с животными

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в среду, 10 мая, в беседе с «Известиями» оценил инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Александра Спиридонова, который подготовил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно поправкам, хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев.

По мнению кинолога, штрафные санкции для хозяев, которые выпускают погулять своих питомцев самостоятельно, давно пора ввести.

«Это равносильно тому, что родитель отпускает дошкольника погулять в мегаполисе без взрослых. Это недопустимо, такому поведению нет оправданий и объяснений. Самовыгул нужно прировнять к жестокому обращению с животными. Поскольку любая такая прогулка может закончиться инвалидностью или гибелью питомца», — объяснил Голубев.

Кинолог отметил, что когда животное попадает в дом к человеку, хозяин берет за него полную ответственность, а допущение вольных прогулок — это халатное отношение к питомцу и окружающим. Так, в ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» есть пункт, который говорит о том, что выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

«Отпуская собаку на самовыгул, хозяин не соблюдает выполнение данного пункта закона. За это должны быть предусмотрены штрафы, лучше всего внушительные, чтобы хозяин не допускал подобного отношения к животному. В целом такое обращение с питомцем показывает лишь неготовность нести ответственность за животное, а значит и владеть им», — заключил Голубев.

Об инициативе Спиридонова «Известия» сообщили ранее в этот день. Депутат предлагает штрафовать хозяев за самовыгул животных в размере МРОТ, величина которого отличается в регионах. К примеру, МРОТ в Москве равен 24 801 рублю, в Ставропольском крае — 20 024 рублям, а в Ульяновской области — 17 270 рублям. При этом его величина не может быть ниже 16 242 рублей в 2023-м.

16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял недалеко от дома. Ребенок погиб на месте.

После трагедии депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак. Госдума может принять соответствующий законопроект в первом чтении уже 16 мая.

Также на рассмотрение в региональное заксобрание внесены дополнения в закон, регламентирующий вопросы обращения с животными. Отредактировать планируется первый абзац ч. 2 ст. № 8. В закон добавят информацию о запрете выгула в общественных местах и раскроют понятие «общественное место».