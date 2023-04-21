В Оренбурге депутаты предложили усыплять бездомных собак в ряде случаев

Депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в пятницу, 21 апреля, в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.

«Депутаты областного парламента предложили не возвращать собак на прежнее место после отлова и вернуть процедуру их умерщвления», — говорится в сообщении.

Парламентарии предлагают умерщвление животных гуманными методами как крайнюю меру в трех случаях: при наличии у животного немотивированной агрессии, установленной специалистами, при необходимости прекращения непереносимых страданий животного, а также если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют не найден новый владелец, передает RT.

16 апреля в Оренбурге на ребенка напала стая бездомных собак. Он погиб.

Следователи установили личность погибшего мальчика: его звали Максим, ему было девять лет. В честь Пасхи Максим с другом ходили по квартирам соседей и собирали сладости. Днем мальчик пришел домой с конфетами и отпросился погулять еще на час. После прогулки ребенок обещал сделать уроки, но домой уже не вернулся.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Фигурантом дел стал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) администрации города Анатолий Байкаров.

19 апреля суд отправил его под домашний арест на два месяца, сообщается на сайте aif.ru.