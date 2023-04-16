Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Стая бездомных собак напала на мальчика в Оренбурге и загрызла его. Об этом 16 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по Оренбургской области.
«16 апреля неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города Оренбурга стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома», — говорится в сообщении.
Ребенок скончался на месте от полученных травм.
В результате возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Следствие проверит действия должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных, и руководства организации, с которой был заключен контракт на оказание соответствующих услуг. Расследование дела взял под особый контроль глава СУ СК по региону.
29 марта стало известно о гибели трех человек после нападения бродячих собак в Астрахани. Еще нескольким жителям города с начала года удалось спасти после преследования животных.
Ранее, 27 марта, местные СМИ сообщали, что в поселке под Красноярском было найдено тело 48-летнего местного жителя, разодранное бродячими собаками.