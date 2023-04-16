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Следователи в Оренбурге установили личность погибшего при нападении собак мальчика

Следователи установили личность мальчика, которого насмерть загрызли собаки в Оренбурге
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Фото: СУ СК России по Оренбургской области
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Следователи установили личность мальчика, которого насмерть загрызли бездомные собаки у гаражного кооператива в Оренбурге. Об этом 16 апреля сообщает Telegram-канал 112.

Погибшего мальчика звали Максим, ему было девять лет. В честь Пасхи Максим с другом ходили по квартирам соседей и собирали сладости. Днем мальчик пришел домой с конфетами и отпросился погулять еще на час. После прогулки ребенок обещал сделать уроки, но домой уже не вернулся.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Дело взял под контроль руководитель управления Следственного комитета по Оренбургской области.

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О гибели ребенка ранее в этот день сообщили в управлении СК. По данным следствия, на ребенка напала стая бездомных собак неподалеку от гаражного кооператива на улице Кольцевой в Промышленном районе города.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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