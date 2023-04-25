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Допсредства выделят на отлов бездомных собак в Оренбуржье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство Оренбургской области выделит еще 5,43 млн рублей на отлов бездомных собак. Проект постановления о распределении субвенций был принят 25 апреля на заседании регионального правительства.

Средства распределят между муниципалитетами, которые уже полностью выполнили контракты на отлов. Это города Оренбург и Орск, Гайский городской округ и город Ясный, ЗАТО «Комаровский», а также Белявский, Грачевский, Домбаровский, Кваркенский, Курманаевский, Новосергиевский и Светлинский районы, пишет 56orb.ru.

Кроме того, рассчитывать на допфинансирование могут еще три территории, выполнившие контракт не более чем на 85%. Это Абдулинский горокруг, Ташлинский и Тоцкий районы.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», также на рассмотрение в региональное заксобрание внесли дополнения в закон, регламентирующий вопросы обращения с животными. Отредактировать планируется первый абзац ч. 2 ст. № 8.

В закон добавят информацию о запрете выгула в общественных местах и раскроют понятие «общественное место». После принятия корректировок депутатами владельцам домашних животных будет запрещено выгуливать собак без поводков и намордников на улицах, площадях, в скверах, парках, во дворах, на детских площадках, пляжах и другие территориях.

Ограничения не распространяются на специально отведенные для выгула места. Также они не затронут собак-поводырей, кошек, собак ростом до 35 см в холке.

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16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял недалеко от дома. Ребенок погиб на месте.

После трагедии депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак. Госдума может принять соответствующий законопроект в первом чтении уже 16 мая.

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