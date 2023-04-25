Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские военнопленные призвали Зеленского ускорить процесс обмена
Мир
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Армия
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Мир
МИД РФ пообещал демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам
Мир
Лавров поддержал идею о возможном переводе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Мир
ЦПВС сообщил о нарушениях со стороны антитеррористической коалиции в Сирии
Мир
Лавров не увидел прогресса в реализации Западом российской части зерновой сделки
Мир
Стороны конфликта в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Мир
В МО РФ заявили о негативном влиянии действий Киева на зерновую сделку
Мир
Иран ввел санкции против ЕС и Великобритании за поддержку терроризма
Мир
Загоревшийся после вылета из Катманду самолет Fly Dubai приземлился в Дубае

Госдума рассмотрит проект о праве на усыпление бездомных собак

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей, — они смогут регулировать это своими законами. Такой законопроект Госдума 16 мая может принять в первом чтении.

Псовая охота: кто виноват в трагедиях с бродячими собаками
Дети гибнут при встрече с безнадзорными животными из-за неисполнения требований закона на местах

Документ предлагает наделить губернаторов и заксобрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях. Новая норма даст возможность регионам принимать свои законы, которые будут определять с учетом мнения местного населения дальнейшую судьбу собак, в том числе, как пояснили в Госдуме, их усыпление.

«Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев и необходимостью предотвращения причинения ими вреда жизни или здоровью граждан, предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан», — говорится в положительном отзыве правительства (имеется в распоряжении «Известий»).

Как пояснили авторы законопроекта, в числе которых глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин, у регионов должны появиться более широкие права для защиты граждан.

«Действующий закон об обращении с животными очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Поэтому мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Николай Будуев.

По его словам, этот законопроект призван выправить ситуацию, региональные власти сами должны выбрать, как им решить эту проблему.

«Необходимо вести речь о такой мере как усыпление, так как в ряде субъектов РФ, особенно это касается Дальнего Востока, участились случаи нападения собак на людей. Буквально недавно бродячие животные убили мальчика в Оренбурге. Эти резонансные случаи происходят постоянно. После них возникает вопрос: а что важнее — жизнь собаки или человека?» — пояснил «Известиям» Николай Будуев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставили лай: регионы получат право на усыпление опасных собак

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023