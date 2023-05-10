В Госдуме предложили ввести штраф для хозяев собак за их самовыгул

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов подготовил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев. Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу. «Известия» выяснили, что такие поправки в виде законопроекта могут быть внесены уже в мае.

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, соавтор законопроекта Александр Спиридонов подготовил поправку о приравнивании безнадзорного выгула собак — самовыгула — к их выбрасыванию на улицу. За это он предлагает штрафовать хозяев в размере МРОТ, величина которого отличается в регионах. К примеру, МРОТ в Москве равен 24 801 рублю, в Ставропольском крае — 20 024 рублям, а в Ульяновской области — 17 270 рублям. При этом его величина не может быть ниже 16 242 рублей в 2023-м.

При этом установить личность хозяина домашнего животного сегодня возможно только с помощью чипа, клейма или адресника, напомнили в Российской кинологической федерации. Однако маркирование домашних животных сегодня по-прежнему остается добровольным, и при его отсутствии найти владельца невозможно.



«Если у собаки есть чип и ее нашли на улице, то в ветеринарной клинике можно прочесть информацию о владельце и быстро его найти. Клеймо также может в этом помочь. У собак, получивших родословную, должно быть клеймо-татуировка. Оно ставится в паху или в ухе животного. Если же был адресник, то в нем есть контактные данные владельца. Но, скорее всего, тот, кто выкинул собаку на улицу, адресника на ней не оставит», — пояснил «Известиям» президент организации Владимир Голубев.

Для решения этой проблемы еще одной нормой законопроекта, по словам Александра Спиридонова, станет обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек.

В законопроекте отдельно коснутся и обязательного лицензирования на разведение животных. Такая норма обяжет всех заводчиков платить налоги со своей деятельности, пояснил Александр Спиридонов.

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Твое и собачье дело: россиян накажут за самовыгул животных