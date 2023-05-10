Названы причины нескольких пожаров в Курганской области

Предварительными причинами нескольких крупных пожаров в Курганской области названы кроткие замыкания при обрывах линий электропередачи (ЛЭП). Об этом 10 мая сообщили в экстренных службах.

«Как предварительно установлено, из-за сильного ветра произошли перехлесты и обрывы ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и последующим возгораниям», — цитирует сообщение ТАСС.

Специалисты выясняют, почему в сильный ветер подача электроэнергии не была отключена.

Ранее в среду в МСЧ Курганской области сообщили, что потушены все пожары, угрожавшие населенным пунктам. Спасено более 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения населения.

В регионе за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров, из них 13 крупных. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га. По словам источника, из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты в Курганской области сгорело более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений.

По последним данным, при пожарах погиб 21 человек, возбуждены уголовные дела.

9 мая сообщалось, что в Курганской области нашли 46 виновников крупных ландшафтных пожаров.

На территории региона с конца прошлой недели введен режим ЧС.