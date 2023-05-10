Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск опроверг слухи о соглашении с экс-ведущим Fox News о запуске шоу в Twitter
Происшествия
В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции
Мир
В МИД Британии усомнились в роли контрнаступления ВСУ в конфликте
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Политика
Встреча глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана началась в Москве
Мир
Американский генерал назвал победу Украины главным страхом Запада
Мир
Источник назвал подход РФ на переговорах по зерновой сделке конструктивным
Мир
В США признали уязвимость ПВО Patriot на Украине перед ВС РФ
Мир
Генерал США назвал угрожающими темпы модернизации китайской армии
Общество
Дело возбудили в отношении прикурившего от Вечного огня в Серпухове
Мир
Пушков заявил о проигрыше США схватки за Сирию
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке
Сюжет:

Названы причины нескольких пожаров в Курганской области

Короткие замыкания ЛЭП могли вызвать несколько пожаров в Курганской области
0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предварительными причинами нескольких крупных пожаров в Курганской области названы кроткие замыкания при обрывах линий электропередачи (ЛЭП). Об этом 10 мая сообщили в экстренных службах.

«Как предварительно установлено, из-за сильного ветра произошли перехлесты и обрывы ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и последующим возгораниям», — цитирует сообщение ТАСС.

Специалисты выясняют, почему в сильный ветер подача электроэнергии не была отключена.

Затушить на корню: кто ответит за пожары в Тюменской и Курганской областях
По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

Ранее в среду в МСЧ Курганской области сообщили, что потушены все пожары, угрожавшие населенным пунктам. Спасено более 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения населения.

В регионе за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров, из них 13 крупных. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га. По словам источника, из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты в Курганской области сгорело более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений.

По последним данным, при пожарах погиб 21 человек, возбуждены уголовные дела.

9 мая сообщалось, что в Курганской области нашли 46 виновников крупных ландшафтных пожаров.

На территории региона с конца прошлой недели введен режим ЧС.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023