Генерал США назвал угрожающими темпы модернизации китайской армии

Соединенные Штаты пришли к мнению, что Китай модернизирует свои вооруженные силы «угрожающими темпами». Об этом во вторник, 9 мая, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк во время выступления в сенате.

«Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих ВС угрожающими темпами. Было бы наивно полагать, что их спринт по разработке передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелен лишь на региональное применение», — рассказал он.



Кроме того, генерал отметил, что КНР ведет разработку стратегических вооружений и инфраструктуры, которая нужна для проецирования военной мощи на большие дистанции.

Ранее в этот день первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила о планах сдерживания Китая в течение десятилетий. По ее словам, соперничество между двумя странами продолжится на протяжении нескольких поколений жизни людей.



5 мая агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон пытается добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с его коллегой из КНР Ли Шанфу. При этом указывается на то, что встреча с китайским министром обороны в любом случае «будет неловкой для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.



2 мая генерал армии США Майк Милли заявил о планах страны мешать сближению Китая и России. Он считает, что сближения России и Китая в военном плане следует остерегаться. Он отметил, что американская сторона пока не видит полноценного, действительно прочного и устойчивого геополитического союза между Китаем и Россией, однако, по его мнению, это может произойти в будущем, и этого стоит опасаться.



28 апреля стало известно, что начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Вашингтон скоро начнет испытания пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. В настоящее время первый крупный подводный аппарат проходит испытания у побережья Калифорнии. В скором времени будут испытаны еще пять беспилотников, сообщал портал UrduPoint.

До этого, в конце апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон заинтересован в расширении каналов связи с Китаем, в том числе в восстановлении связи по военной линии. По его словам, каналы связи между США и КНР остаются открытыми на разных уровнях, но Вашингтон хочет их расширения.

Чуть ранее в том же месяце заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что Китай игнорирует запросы Штатов на проведение диалога по военной линии. По его мнению, Пекину не достает политической воли для общения с Вашингтоном.