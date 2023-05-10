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США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий

В Пентагоне заявили, что намерены обеспечить сдерживание Китая на десятилетия
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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США планируют сдерживать Китай в течение десятилетий, соперничество между двумя странами продолжится на протяжении нескольких поколений жизни людей. Об этом во вторник, 9 мая, заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече в Вашингтоне, посвященной модернизации военной сферы.

«Я хочу ясно отметить, что наша цель — сдерживание, поскольку соперничество не означает конфликт. <…> КНР является вызовом на поколения. Хотя страна будет меняться, она никуда не исчезнет. Так что мы ведем постоянное соперничество, с тем чтобы получить преимущество», — рассказала она.

Хикс считает, что успехом для Пентагона будет осознание Китаем рисков агрессии. Оно приведет КНР к выводу, что «сегодня не тот день».

Замминистра добавила, что Вашингтон добивается того, чтобы в Пекине «думали так и сегодня, и каждый день».

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Ранее, 8 мая, глава МИД Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся встречи с послом США Николасом Бернсом призвал Вашингтон переосмыслить стратегию в отношении Китая. Он призвал идти на сближение в сотрудничестве с КНР, содействовать тому, чтобы отношения двух стран вышли из сложной ситуации и вернулись в нормальное русло.

6 мая агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня, которую американская администрация намерена передать по ускоренной процедуре. Уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента направить до $1 млрд из запасов страны на «поддержку островной демократии».

В конце апреля военно-морские силы США объявили о старте испытаний пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Отмечалось, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин.

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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