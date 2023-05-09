Военнослужащие спецпоезда «Волга» поздравили ветерана ВОВ с Днем Победы

Лев Александрович Калинин ждет специальный поезд железнодорожных войск Западного военного округа «Волга». Состав курсирует по освобожденным территориям Донбасса, сообщает телеканал «Известия». В свои 99 лет фронтовик прокатился на железнодорожной боевой машине. В кабине бронепоезда ветеран сразу занял место машиниста.

«Отлично здесь, здесь всё отлично, пульт управления нормальный, всё хорошо», — отметил ветеран Великой Отечественной войны Лев Калинин.

Лев Александрович попал на фронт в 18 лет, служил минометчиком. О пережитом во время сражений рассказывает коротко, но емко.

«25 медалей, три ордена, два ранения», — сообщил Лев Калинин.

За происходящим в настоящее время следит внимательно — ждет победы: «Надо их проучить как следует».

Для защитников Отечества Лев Александрович — пример мужества и стойкости.

«Уважаемый Лев Александрович! Разрешите от спецпоезда «Волга» поздравить вас с Днем Победы. Пожалуйста, разрешите вручить вам награду «170 лет Железнодорожным войскам». — «Спасибо вам. Больших успехов на вашем поприще по защите рубежей нашей Родины».

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