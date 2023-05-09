На месте покушения на Прилепина нашли неразорвавшуюся мину

Неразорвавшуюся противотанковую мину ТМ-62М обнаружили на месте покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил во вторник, 9 мая, источник «Известий».

По его словам, поверх снаряда было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Как пояснил источник, в день покушения специалисты обезвредили мину и передали следователям. Устройство приложат к делу.

Помимо этого, в районе деревни Хахалы Семеновского района был обнаружен схрон Александра Пермякова, обвиняемого в совершении подрыва автомобиля, в котором был Прилепин.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. В результате ЧП погиб Александр Шубин — соратник Прилепина.

У писателя диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Его успешно прооперировали. Позднее, 9 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что состояние Прилепина стабильное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

8 мая суд в Нижегородской области заключил Пермякова под арест сроком на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.