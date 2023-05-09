Дело возбуждено после гибели двух человек в результате падения дерева в Саратове
Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек в результате падения дерева в Саратове. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».
«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
О том, что в городском парке Саратова в результате падения дерева погибли женщина и ребенок, стало известно ранее в этот день. На место прибыли медики, сотрудники экстренных служб и правоохранители. Часть дерева упала со стороны улицы Чернышевского возле детской площадки.
По данным областного минздрава, из-за падения дерева погибли девятилетний ребенок и 80-летняя женщина, госпитализированы 42-летняя женщина с девочками шести и десяти лет.
Мэр Саратова Лада Мокроусова выразила соболезнования близким погибших. Она назвала произошедшее трагедией.