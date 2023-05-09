Женщина и ребенок погибли при падении дерева в городском парке Саратова

Дерево упало на людей в городском парке в Саратове, погибли женщина и ребенок, еще двое детей госпитализированы. Об этом сообщил 9 мая начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале.

«В 14:35 (13:35 мск) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе в городском парке на людей упало дерево», — уточнил он.

На месте инцидента погибли женщина и ребенок, еще двое детей доставлены в больницу.

В начале января в Сахалинской области погиб мужчина в результате падения дерева. Он вместе с родственником рубил деревья для личных нужд в соответствии с ранее выданным разрешением, одно из деревьев упало на сахалинца и придавило его.