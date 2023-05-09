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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны РФ 9 мая сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В ведомстве отметили заслуги ефрейтора Александра Сизикова, который вместе с сослуживцами выполнял задачу по обороне населенного пункта от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник, в свою очередь, активно обстреливал российские позиции из артиллерийских орудий. В таких условиях Сизиков не только отражал атаки националистов, но также сумел нанести значительный ущерб неприятелю, подбив танк, БМТ и три БТР.

Ефрейтор не покинул передовую, даже когда получил ранение от разорвавшегося вблизи снаряда. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил вести прицельный огонь по формированиям ВСУ. В результате мужественных и самоотверженных действий бойца российским силам удалось отстоять поселение.

Также выдающийся уровень подготовки продемонстрировал старший сержант Тимур Хакимов. Он действовал в составе батальонной тактической группы ВС РФ. При совершении марша старший сержант обнаружил боевую машину пехоты националистов, движущуюся в направлении российской колонны.

Хакимов незамедлительно нанес удар и огнем из гранатомета уничтожил БМП противника. Благодаря грамотным действиям и решительности старшего сержанта служащие ВС РФ прибыли в заданный район своевременно и без потерь.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-десантные войска сковали подразделения ВСУ на флангах западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Помимо этого, на донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 380 украинских солдат, а также иностранных наемников.

Также 8 мая стало известно, что подразделение под командованием старшего лейтенанта Геннадия Игнатенко на протяжении четырех месяцев удерживало рубежи вдоль стратегически важных федеральных трасс и транспортных узлов

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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