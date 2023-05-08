Подразделение старшего лейтенанта Игнатенко четыре месяца удерживало оборону важных рубежей

Подразделение под командованием старшего лейтенанта Геннадия Игнатенко в ходе выполнения не допустило прорыва украинских националистов и удержало рубежи вдоль стратегически важных федеральных трасс и транспортных узлов. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в понедельник, 8 мая.

Противник в течение четырех месяцев пытался вытеснить подразделения российских войск с занимаемых позиций, неоднократно предпринимая попытки уничтожить объекты группировки войск и прорвать оборону.

В ходе боев за позиции личный состав и сам старший лейтенант Игнатенко в составе взвода поражали исходные рубежи и готовящиеся к атаке штурмовые группы националистов. Так были сорваны все планы врага по наступлению.

В то же время начальник аппаратной взвода связи старший сержант Иван Жданов в составе батальонно-тактической группы поддерживал бесперебойную связь командного пункта подразделения. В сжатые сроки он проводил ремонтно-восстановительные работы оборудования, устранял неисправности, полученных в ходе боевых действий.

В ходе вражеского обстрела один из снарядов повредил кабель, который обеспечивал подразделения связью со штабом командования. Рискуя жизнью, старший сержант Жданов заменил вышедший из строя кабель, оперативно восстановил автоматическую режимную телефонную связь с руководством, что позволило вовремя вызвать подкрепление и нанести по позициям противника артиллерийский удар. Российские военные при этом смогли уничтожить артиллерийский и минометный расчеты националистов.

Днем ранее, 7 мая, гвардии ефрейтор Сергей Морозов вывел топливозаправщик из-под шквалистого огня и уничтожил двух украинских боевиков, когда во время движения в месте ограниченного маневра колонна батальонной тактической группы подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.