Гвардии ефрейтор Морозов вывел топливозаправщик из-под огня и уничтожил двух боевиков

Гвардии ефрейтор Сергей Морозов вывел топливозаправщик из-под шквалистого огня и уничтожил двух украинских боевиков. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 7 мая.

Во время движения в месте ограниченного маневра колонна батальонной тактической группы подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Головная и замыкающая машина оказались обездвижены.

Гвардии ефрейтор Сергей Морозов, управляя топливозаправщиком, под шквалистым огнем, воспользовавшись условиями местности, вывел автомобиль из зоны обстрела. Далее, отъехав на безопасное расстояние, обнаружил двух украинских националистов, пытавшихся подобраться к машине с топливом и взорвать ее. В результате чего военнослужащий прицельным огнем уничтожил противника.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии ефрейтора Сергея Морозова поставленные задачи по обеспечению группировки горюче-смазочными материалами были выполнены в полном объеме.

В районе стратегически важного населенного пункта украинские боевики предприняли попытку наступления с целью отбить населенный пункт. Однако гвардии ефрейтор Иван Шагин своевременно обнаружил передвижения противника, занял с экипажем самоходной артиллерийской установкой выгодную позицию и вступил в бой.

С помощью военной техники, грамотного выбора позиций для ведения огня и внезапности ефрейтор Шагин с экипажем уничтожил бронеавтомобиль, пулеметный расчет, а также личный состав украинских боевиков. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям гвардии ефрейтора Шагина и его экипажа противник был своевременно обнаружен, понес значительные потери в живой силе и технике, впоследствии чего отступил.

Ранее, 6 мая, ефрейтор Егор Фелендюк вел огонь из автомата и подавил огневую точку украинских боевиков с крупнокалиберным пулеметом. Российские войска приняли решение дать бой противнику, несмотря на их численное превосходство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.