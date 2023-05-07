Реклама
Прямой эфир
Общество
Участковые рассказали о задержании подозреваемого в подрыве авто Прилепина
Мир
Российский истребитель Су-35 осложнил управление польским самолетом
Общество
Владелец горящих складов на Урале рассказал о содержании двух сгоревших помещений
Общество
Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га
Мир
В Турции шесть человек погибли и 32 пострадали в результате ДТП на АЗС
Общество
В Режевском округе с горящими складами введен режим ЧС
Происшествия
Летевший из Минеральных Вод в Москву самолет экстренно приземлился в Волгограде
Общество
Врачи прооперировали пострадавшего при взрыве автомобиля Прилепина
Общество
Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в связях со спецслужбами Украины
Общество
Жителей Запорожской области временно перемещают из-за обстрелов со стороны ВСУ
Общество
Подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания
Армия
Пушилин заявил о невозможности Киева переломить ситуацию на фронте
Общество
Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде
Сюжет:

Гвардии ефрейтор Морозов вывел топливозаправщик из-под огня и уничтожил двух боевиков

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гвардии ефрейтор Сергей Морозов вывел топливозаправщик из-под шквалистого огня и уничтожил двух украинских боевиков. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 7 мая.

Во время движения в месте ограниченного маневра колонна батальонной тактической группы подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Головная и замыкающая машина оказались обездвижены.

Гвардии ефрейтор Сергей Морозов, управляя топливозаправщиком, под шквалистым огнем, воспользовавшись условиями местности, вывел автомобиль из зоны обстрела. Далее, отъехав на безопасное расстояние, обнаружил двух украинских националистов, пытавшихся подобраться к машине с топливом и взорвать ее. В результате чего военнослужащий прицельным огнем уничтожил противника.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии ефрейтора Сергея Морозова поставленные задачи по обеспечению группировки горюче-смазочными материалами были выполнены в полном объеме.

В районе стратегически важного населенного пункта украинские боевики предприняли попытку наступления с целью отбить населенный пункт. Однако гвардии ефрейтор Иван Шагин своевременно обнаружил передвижения противника, занял с экипажем самоходной артиллерийской установкой выгодную позицию и вступил в бой.

С помощью военной техники, грамотного выбора позиций для ведения огня и внезапности ефрейтор Шагин с экипажем уничтожил бронеавтомобиль, пулеметный расчет, а также личный состав украинских боевиков. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям гвардии ефрейтора Шагина и его экипажа противник был своевременно обнаружен, понес значительные потери в живой силе и технике, впоследствии чего отступил.

Арифметика боя: в апреле ВФУ потеряли 15 тыс. человек
Украинские формирования уже к осени будут серьезно обескровлены, что скажется на их боеспособности, считают эксперты

Ранее, 6 мая, ефрейтор Егор Фелендюк вел огонь из автомата и подавил огневую точку украинских боевиков с крупнокалиберным пулеметом. Российские войска приняли решение дать бой противнику, несмотря на их численное превосходство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023