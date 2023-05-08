Балицкий объяснил задержку контрнаступления ВСУ дождями и непогодой

Непогода мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) начать контрнаступление. Из-за дождей и грязи бронетехника не может передвигаться по чернозему. Об этом 8 мая заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым 24».

По словам Балицкого, контрнаступление ВСУ может начаться в любое время, однако пока погода не благоволит украинским боевикам.

«Снова началась нестабильная, сырая погода. Грунт должен быть хотя бы на 10–12 см просохшим, чтобы шла техника», — пояснил врио губернатора.

Балицкий отметил, что американская техника, которую используют ВСУ, абсолютно не приспособлена к передвижению по черноземной почве.

Ранее, 5 мая, Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни. Он также добавил, что власти Запорожской области владеют информацией о ситуации на линии боевого соприкосновения.

До этого, 3 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. Он отметил высокую активность авиации противника по периметру и внутри фронта. По его мнению, наступление ВСУ может перейти в активную фазу уже в ближайшие дни.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда ВСУ перейдут в наступление. Его сроков он не привел, но отметил, что наступательные действия начнутся уже скоро.

До этого, 25 апреля, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что украинская армия сильно истощена и испытывает дефицит боеприпасов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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