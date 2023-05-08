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Емельяненко-младший рассказал о своих взаимоотношениях с братьями

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Фото: youtube.com
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Дебютант ММА Иван Емельяненко 8 мая в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» рассказал о взаимоотношениях со своими «звездными» братьями.

По его словам, в детстве Федор и Александр Емельяненко постоянно пользовались тем, что Иван — самый младший в семье, и заставляли его делать то, что было возложено на самих братьев. Однако сам Емельяненко-младший признается, что «был поумнее» и сразу обращался к маме.

«А мама всегда защищала. Они подходили, спрашивали: «Мама, а ты собираешься куда-нибудь?» Она если говорила: «Никуда не пойду», то всё — они в этот день от меня отставали», — рассказал боец.

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6 мая Иван Емельяненко рассказал, что в юности часто принимал участие в уличных драках. Соперников, по его словам, было больше пяти и они всё время провоцировали его. Боец отметил, что до последнего не хотел показывать свои навыки, но не выдержал. После конфликта он долго восстанавливался и приходил в себя из-за полученных травм.

Ранее, 3 мая, мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев поставил на победу Ивана Емельяненко над российским дзюдоистом Алексеем Леденевым. Однако российский боец, чемпион АСА Евгений Гончаров 2 мая предрек непредсказуемый бой между Леденевым и Емельяненко-младшим.

Емельяненко и Леденев сойдутся в поединке в рамках турнира очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.

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