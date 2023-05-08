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Карта спецоперации на Украине 8 мая

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Никита Цицаги
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 мая можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Говоря о ситуации в зоне спецоперации, он уточнил, что в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) штурмовые отряды продолжают проводить наступательные действия. Также в ДНР были уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 380 украинских солдат, а также иностранных наемников.

На купянском направлении уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны, Торское и Серебрянка ДНР. Также уничтожено свыше 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.

На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Всего с начала СВО уничтожены: 418 самолетов, 230 вертолетов, 4042 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9033 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4764 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 10059 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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