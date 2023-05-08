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Режим ЧС ввели в Омской области из-за природных пожаров

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Фото: МЧС России
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В Омской области ввели режим ЧС после того, как за последние десять дней от природных пожаров в нескольких поселениях сгорели жилые дома. Об этом 8 мая сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Кроме того, в 11 северных районах области — Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, и Усть-Ишимском — введен запрет на все виды охоты.

По словам Хоценко, в настоящее время в регионе сложилась крайне пожароопасная обстановка. Ситуация усугубляется жаркой погодой, сильным ветром и отсутствием осадков.

«В зоне особого риска находится северная и центральная часть области. Главам районов поручил усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения», — отметил Хоценко.

Врио губернатора также поручил региональному минфину рассмотреть возможности выделения средств на тушение пожаров и приобретение необходимой для этого современной техники.

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Ранее, 6 мая, сообщалось, что в результате пожара в Омской области погибли двое детей. Инцидент произошел в городе Называевске. По предварительной версии, возгорание началось около 2:00 мск. Тела двух мальчиков — 2009 и 2010 годов рождения — были обнаружены во время ликвидации огня.

С 25 апреля в Омской области действует особый противопожарный режим. Запрещается использование открытого огня, также установлен запрет на посещение лесов.

Пожароопасный сезон в регионе начался 10 апреля.

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