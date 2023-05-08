Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют утром 8 мая данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога была объявлена в Николаевской области в 09:53 мск., а в Кировоградской ее объявили в 09:58. Также воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Утром в понедельник власти Киева заявили, что после взрывов в Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с дизельным топливом.

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах в Киеве, Одесской и Киевской областях. Воздушная тревога в столице Украины и в области была объявлена около 23:30 7 мая. В этот же день тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.