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В Киеве после взрывов поврежден резервуар с топливом

Власти Киева сообщили, что после взрывов поврежден резервуар с топливом
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Фото: REUTERS/Oleksandr Khomenko
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В Соломенском районе Киева после взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом. Об этом говорится 8 мая в Telegram-канале городской военной администрации.

«В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива (без возгорания)», — уточняется в сообщении.

По данным киевских властей, возможно, пострадала и газовая труба высокого давления. Позже на месте началось горение.

Специалисты смогли перекрыть газ, пожар потушили.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

В ночь на 8 мая в Киеве, Одесской и Киевской областях произошли взрывы. Воздушная тревога в столице Украины и в области была объявлена около 23:30 7 мая. Ранее в этот же день тревога была объявлена утром в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

В ночь на воскресенье в ряде украинских регионов также объявляли воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Сумской области. В Николаевской области Украины взрывом повреждено промышленное предприятие, сообщала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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