В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье утром в трех областях Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения в воскресенье, 7 мая.

Тревога звучит в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

В ночь на воскресенье в ряде украинских регионов также объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. В Николаевской области Украины взрывом повреждено промышленное предприятие, сообщала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал президент РФ Владимир Путин это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.